icash Pay宣布TWQR上線 用戶可不受通路限制支付

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（中央社記者何秀玲台北11日電）統一超持股100%的愛金卡公司，旗下品牌icash Pay今天宣布開通TWQR電支跨機構共用平台「購物」功能，用戶可不受通路限制，在不同支付場景支付，擴大支付據點。

自2023年10月，財金公司啟動TWQR電支跨機構共用平台，打破各家電支業者原先合作通路範圍，商店不用在櫃台貼滿不同的QR立牌，只需要與1家合作機構簽約，就可以透過一張TWQR，受理各家支付APP；用戶透過QR CODE快速整合支付行為，可有效擴大所有支付機構通路據點。

除了icash Pay之外，全支付今天起也開通TWQR購物功能，即日起店家加入全支付TWQR，全支付更祭出零手續費優惠。

根據icash Pay會員大數據觀察，新通路導入成為icash Pay業績持續穩定成長的重要動能，同時也帶動新用戶成長。透過TWQR財金共用平台合作，將觸角延伸至集團外部的品牌通路，拓展多元支付場域。

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愛金卡表示，icash Pay以拓展多元支付場域、創新微金融生活體驗為兩大核心策略，持續與財金公司深度合作，繼2022年與財金公司共同推動電支跨機構共用平台「繳費」功能，今年再攜手合作「購物」功能，串連銀行及電子支付兩大支付體系，降低通路串接成本，可快速拓展小額支付消費場景逾10萬家。

愛金卡指出，icash Pay將深耕微金融場域的經營，與元大投信合作推出基金購買服務，成為業界首家提供用戶購買基金服務的電子支付業者。（編輯：張良知）1130311