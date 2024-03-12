交通違規記點調整 學者：微罪定義不應用罰鍰

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（中央社記者余曉涵台北12日電）行政院提修法調整交通違規記點及檢舉措施。今天1場座談會中，多名學者認為可用暫緩執行或緩衝期方式因應職業駕駛需求，但不應取消記點制度，微罪定義也不該用罰鍰金額決定。

行政院會日前通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

台北市交通安全促進會、台北市交通文教基金會今天舉行「違規記點制度何去何從」座談會，與會學者認為不應該取消記點檢舉制度。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄直言，他認為廢除逕行舉發並不適當，目前警方受到各方壓力，寬嚴不一，因此直接禁止並不適當，但是微罪不檢舉在有前提下是可以討論的。

國防大學運籌管理學系教授王中允認為，民眾檢舉不記點沒有道理，因為檢舉是在補足見警率不足的問題，很多違規行為以為違規一下沒有問題，但後果都很大，若朝向不記點或微罪不罰的方向修法，將會往成為行人地獄方向前進。

對於微罪定義，學者也認為應該要調整。張勝雄舉例，不禮讓行人處1200元到6000元罰鍰，記3點，超速卻只罰1200元到2400元，記1點。

淡江大學運輸管理學系教授陳菀蕙指出，微罪定義不應該以罰鍰1200元為基準，因為有些行為罰鍰很低，但卻會造成嚴重死傷。

王中允指出，微罪項目不見得是微罪，像是騎機車拿手機是屬於1200元以下的微罪項目，但若單手騎車出意外就容易翻車，不是駕駛人摔死就是撞死人，這樣的狀況根本不是微罪。

王中允並說：「像是逆向停車代表駕駛有逆向行駛，這部分怎麼會是微罪？」

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不過，與會學者贊成可以因應道路環境進行適度調整，張勝雄表示，以目前最有爭議的臨時停車來說，交通部可以設定改善停車空間的時間表，要求地方政府執行改善，且應該跨部會一起來處理。

交通大學運輸與物流管理學系教授張新立表示，政府不能看到其他國家怎麼做就跟著模仿，因為台灣沒有一樣的條件，建議應該要想一套符合國情需要的方法，且不只政府有責任，民眾與企業也有責任。（編輯：管中維）1120312