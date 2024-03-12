鄭文燦：機捷增購10列車廂 中央出一半約30億元

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（中央社記者葉臻桃園12日電）行政院副院長鄭文燦今天指出，桃園機場捷運運量增加，評估需增購10列車廂，中央會補助一半經費約新台幣30億元；機捷資產會以約10億元的經費移轉給桃捷公司，落實管用合一。

鄭文燦上午在桃園市長張善政、交通部長王國材等人陪同下，前往桃園機場捷運A8長庚醫院站視察，並了解TPASS通勤月票使用情況。

鄭文燦接受媒體聯訪時表示，TPASS實施以來獲得非常廣泛支持，機捷運量與去年同期比較提升超過85%；2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前平均運量大約8萬人，現在超過10萬人，平價通勤月票確實是一個好政策。

他指出，機捷通車後，按照大眾捷運法希望能落實「管用合一」政策，他擔任桃園市長時就與交通部展開協商，希望能夠進行資產移轉，當時就達成協議，大約用新台幣10億元左右把機捷聯開的場站移轉給桃捷，包括A8站、A9站、A19站等。

鄭文燦表示，交通部當時採取優惠方案，雖然機捷興建成本超過1100億元，但考慮到資產必須要經年累月的經營，所以用大約10億元的經費來移轉給桃園大眾捷運股份有限公司，不過每個年度的租金收益應該會增加1億多元，對桃捷公司也不無小補。

他指出，他與張善政有初步交換意見，資產會先移轉，讓「管用合一」落實，符合大眾捷運法的規定；第2階段是考慮到未來機捷的運量會逐步提升、要增購車廂，機捷的車廂是由日本川崎重工打造，從下訂到完成需要一段時間，因此要早一點決定。

鄭文燦表示，未來桃園捷運綠線通車後，運量會有加乘效果，所以應該在這之前分階段增購車廂，桃市府有提出「增購15列」的方案，不過這是就長期來說。

他指出，就目前看得到的需求，鐵道局也做了初步的評估，應該會落在10列車廂，包括6列直達車、4列的普通車；因為交車是分年、分階段，會與桃園市府、桃捷公司協商，讓增購車廂的方案可以完成。

鄭文燦表示，捷運是屬於地方事務，是由地方的捷運公司負責，不過考慮到有機場聯外的功能，所以直達車車廂會購買比較多，可以用86比14的方式補助；初估購置車廂10列大概需要60億元，中央會補助一半經費約30億元，會盡快與桃園市府、桃捷公司完成協商，讓機捷可以購買新的列車、提升運量。

針對蘇丹紅風波，鄭文燦指出，行政院定調防堵機制是邊境防堵、擴大稽查及流向追蹤3個策略；邊境防堵的部分，已經採取百分之百逐批查驗，過去1年當中有沒有查驗的部分，一樣做流向追蹤，通知中下游的使用廠商，只要使用到含蘇丹紅原料的食品一律要下架。

鄭文燦表示，廠商如果發現上游有使用到也要主動申（通）報，若隱匿不報，會被處以3萬元到300萬元的罰鍰，希望在市場稽查及流向追蹤的部分，能在最短時間內，讓所有可能的問題產品全部下架；若有違法等，也會移送法辦。

有媒體報導，綠營要角檢討數發部、交通部、農業部及經濟部在重大事件處理影響選情，被點名去留問題。對此，鄭文燦指出，沒有所謂綠營檢討某些部會這樣的情況，行政院接受立法院監督是必然的，這是民主政治常態，並沒有刻意的政治上檢討或規則。

針對520總統、副總統就職後的規劃，鄭文燦表示，他現在的工作只有1個，就是幫助行政院長陳建仁做好內閣的工作，幫助各縣市所提出的重要建設計畫、立委所提出的政策建議能夠落實。（編輯：戴光育）1130312