八卦山賞灰面鵟鷹 估20日春分前後增至上千隻

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（中央社記者吳哲豪彰化縣12日電）每年春天，大批灰面鵟鷹都會飛越八卦山脈，在山頂盤旋，彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，最近幾天可觀測到20至30隻灰面鵟鷹，等到20日春分前後，數量可能增加到上千隻。

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天上午在八卦山脈生態遊客中心，舉辦「2024鷹揚八卦」宣傳記者會，介紹活動內容，出席的有參山處副處長湯維堯、彰化縣副縣長林田富以及彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫等人。

李益鑫指出，每年春分前後是灰面鵟鷹過境高峰期，這幾天數量較為零星，只有20至30隻，預估等到20日春分時，至少會有上千隻，民眾可以看到灰面鵟鷹在山區利用熱氣流集結盤旋。

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李益鑫說，灰面鵟鷹集結盤旋飛到一定的高度，往固定的方向前進時，看起來就像河流，也就是所謂的鷹河流，他曾在八卦山脈的賞鷹平台，1小時內觀察到5000多隻灰面鵟鷹形成鷹河的壯觀場面。

參山處則指出，今年的鷹揚八卦活動，3月16日及17日在彰化芬園鄉文德國小舉辦南路鷹市集及相關生態保育推廣活動，3月23日至4月7日在八卦山生態遊客中心舉辦特展，以趣味遊戲方式讓大家了解灰面鵟鷹的生態習性與遷徙路線。（編輯：謝雅竹）1130312