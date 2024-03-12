冷氣團及輻射冷卻影響 竹苗以北6縣市早晚防低溫

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天表示，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚明晨最冷，對竹苗以北等6縣市發低溫特報，早晚天氣偏冷，有10度以下氣溫發生的機率；預估14日白天冷氣團減弱，氣溫漸升。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，今天至14日清晨因大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷。今晚至明天上午基隆、新北、桃園、新竹、苗栗及宜蘭局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，目前觀察最冷的時間點會是今晚至明晨，中部以北、東北部普遍低溫為11至13度，局部可能有10度或以下的低溫，南部、花東約15、16度。

張竣堯指出，明天白天各地可回升到20度以上，中南部可達25度以上，因此中南部要留意日夜溫差大；14日白天起大陸冷氣團減弱，環境轉為偏東風，氣溫逐步緩升至16日。

降雨方面，張竣堯表示，明天、14日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨；15、16日水氣略增，但降雨情況並不特別顯著，以北部、東半部地區及中南部山區有零星短暫雨為主。

張竣堯指出，觀察17日下半天開始，鋒面及東北季風接力影響，持續影響至21日，北部、東半部天氣變化較明顯，中南部相對影響不大，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，低溫約16至18度；但後期天氣變化仍需持續觀察。

張竣堯提醒，15、16日的夜間清晨西半部；16、17日金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1130312