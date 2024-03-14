疾管署：愛滋感染18至35歲占近6成 自我篩檢護健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北14日電）今天是白色情人節，疾管署表示，近57%愛滋感染者為18到35歲年輕族群；健康是給自己及所愛之人最好的禮物，提醒民眾進行愛滋自我篩檢，與所愛的人一同守護健康。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，去年新增確診通報愛滋病毒感染人數計941人，近年愛滋病毒感染通報趨勢已持續6年下降，但近57%感染者為18到35歲年輕族群，主要感染原因都為不安全性行為。

疾管署呼籲，只要有不安全性行為，包括陰道交、口交等，都有可能感染愛滋、梅毒、淋病等性傳染病，預防性傳染病最重要的是做好相關預防措施，包括全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液。

若有不安全性行為，疾管署提醒，應至少1年進行1次篩檢、及早就醫診斷及治療，同時通知配偶或性伴侶等一起接受篩檢及治療；且診治任一性病時，醫療院所均可執行愛滋病毒檢驗，多管齊下才是最有效預防感染愛滋及性傳染病的方法。

為拓展多元化且兼顧個人隱私的愛滋病毒篩檢、檢驗及諮詢服務管道，疾管署持續推動愛滋匿名篩檢服務，今年共有85家醫院及婦產科、家醫科、泌尿科等科別診所為匿名篩檢服務點，可提供民眾篩檢及衛教諮詢，並使用最新「愛滋抗原/抗體複合型快速篩檢試劑」，現場等待約30分鐘即可得知初步篩檢結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疾管署表示，其中14家更有一站式愛滋匿名快速篩檢服務院所，針對初步篩檢結果陽性者，提供即時、專人面對面之諮詢及轉介就醫服務等，1天內便可完成檢驗服務並得知結果。

疾管署並持續推動「愛滋自我篩檢計畫」，民眾可至疾管署自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式取得試劑，也可前往合作民間團體、衛生局（所）等575個實體服務點或利用79台自動服務機購買試劑，於家中或適宜場所進行篩檢；並可匿名上網完成篩檢結果登錄，即可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友，與所愛的人一同守護健康。（編輯：陳仁華）1130314