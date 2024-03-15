高鐵站旁第3個Outlet在嘉義 預計117年營運

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部鐵道局已順利完成高鐵嘉義車站產業專區開發案招標，將興建大型購物中心（Outlet），27日簽約，預計民國117年第1期營運，這也將是高鐵車站旁的第3個Outlet。

鐵道局今天發布新聞稿，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」由「格珞麗亞企業股份有限公司」得標，預訂113年3月27日完成簽約。

鐵道局說，嘉義車站產專區招商土地面積約3萬坪，為50年地上權的開發案，土地由內政部、嘉義縣政府及鐵道局三方共同持有，契約期間預估可收取租金近新台幣3.4億元，權利金至少收取6.3億元。

根據合約，開發人應於簽約日起5年內，完成建築總樓地板面積達3萬3000平方公尺並取得使用執照，加速高鐵嘉義車站特定區發展；格珞麗亞企業股份有限公司預計投入48億元，規劃興建地上2至3層大型購物中心（Outlet）及1棟停車場。

鐵道局說，未來高鐵嘉車站的Outlet，將引進200間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，第1期預計於117年營運，全案預計於121年完工營運。

高鐵站旁第1個Outlet在桃園，第2個在台南。（編輯：管中維）1130315