更多編輯台推薦新聞：
美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂
國際

美中科技戰新篇章 禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市社會局科員涉販毒2大過免職 情節重大不給半薪
首頁 / 生活

高鐵站旁第3個Outlet在嘉義 預計117年營運

2024/3/15 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部鐵道局已順利完成高鐵嘉義車站產業專區開發案招標，將興建大型購物中心（Outlet），27日簽約，預計民國117年第1期營運，這也將是高鐵車站旁的第3個Outlet。

鐵道局今天發布新聞稿，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」由「格珞麗亞企業股份有限公司」得標，預訂113年3月27日完成簽約。

鐵道局說，嘉義車站產專區招商土地面積約3萬坪，為50年地上權的開發案，土地由內政部、嘉義縣政府及鐵道局三方共同持有，契約期間預估可收取租金近新台幣3.4億元，權利金至少收取6.3億元。

根據合約，開發人應於簽約日起5年內，完成建築總樓地板面積達3萬3000平方公尺並取得使用執照，加速高鐵嘉義車站特定區發展；格珞麗亞企業股份有限公司預計投入48億元，規劃興建地上2至3層大型購物中心（Outlet）及1棟停車場。

鐵道局說，未來高鐵嘉車站的Outlet，將引進200間以上店鋪，包含國際名品、時裝品牌、家居用品等，另有大型室內美食廣場、主題餐廳、輕食及咖啡廳，並規劃有親子遊樂區、公益文化空間等多功能區域，第1期預計於117年營運，全案預計於121年完工營運。

高鐵站旁第1個Outlet在桃園，第2個在台南。（編輯：管中維）1130315

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199