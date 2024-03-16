空氣品質拉警報 西半部擴散條件差彰化二林等地達紅色警示

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）民眾外出應留意空氣品質，最新監測網顯示，今天西半部空氣品質普遍不佳，有50個測站出現警示，環境部表示，已請台電燃煤電廠降載減排，提醒民眾做好自我防護。

環境部空氣品質監測網顯示，今天上午西半部地區空氣品質狀態一片橘紅，從北至南共有50個測站達到警示等級，其中彰化二林、雲林崙背及嘉義朴子更達紅色警示等級，空氣品質指標（AQI）飆到150以上。

環境部空氣品質最新預報指出，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部風速弱擴散條件差，有利污染物累積，預測北部、竹苗、中部、雲嘉南地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南短時間可能達紅色警示等級；高屏地區為「紅色警示」等級。

環境部表示，已提前協調台電公司相關燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府持續關注空氣品質變化狀況，即時要求轄區內大型工廠進行減排降載，營建工地灑水與料堆覆蓋，巡查露天燃燒熱區等管制作為，並加強民眾防護宣導，提醒民眾做好自我防護。（編輯：李亨山）1130316