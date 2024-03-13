NASA飛機三度來台進行空品實驗 解析高屏空污成因

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（中央社記者張雄風台北13日電）環境部表示，美國NASA今天三度來台進行空氣污染物即時變化觀測；觀測資料將綜合解析高屏地區空污成因，並提供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空污治理。

環境部今天發布新聞稿表示，爭取美國太空總署NASA的DC8飛機在今天再次飛航到台灣，配合七海計畫高屏3D空品實驗，執行第3次密集觀測空氣污染物即時變化。

環境部監測資訊司長謝炳輝告訴中央社記者，本次同樣有NASA飛機DC8及GIII來台進行空品實驗；DC8由韓國起飛至泰國，GIII則是由菲律賓起飛來台，觀察範圍為屏東至台中一帶高空；本次觀測完成後，環境部仍會力邀NASA下一次合作機會。

環境部進一步說明，今天為東風型態，可能導致中南部污染物持續累積。這次DC8飛航到台南及高屏地區，高度維持2000英尺（610公尺）低飛，另到台南及嘉義機場則降至46英尺（14公尺），可更貼近地面量測空氣污染物變化，以了解大氣環流、污染源及地形等對空氣品質的影響。

環境部表示，NASA飛機DC8及GIII曾於2月15日，以及GIII於2月28日成功飛航至台灣4小時，2月28日原規劃飛行的DC8飛機因引擎臨時出現問題，當日僅有GIII飛機飛航至台灣協助量測區域空氣品質，同時密集觀測到境外與本土污染疊加影響空氣品質達橘色提醒等級。

環境部指出，前2次密集觀測已採集臭氧（O3）、細懸浮微粒（PM2.5）、揮發性有機物（VOCS）、金屬元素、有害物質、全氟/多氟烷基物質（PFAS）、塑膠微粒及持久性有機污染物等共550個樣本。

今天DC8飛機再飛航到台灣，並與氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內外20所學研單位45名教授學者等協作，動員超過200人進行第3次連續48小時不間斷密集觀測，為綜合解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。（編輯：陳仁華）1130313