NASA空品監測機再臨台灣 DC8引擎過熱停飛

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（中央社記者張雄風台北28日電）NASA亞洲空品實驗今天再次飛航到台灣，環境部表示，原訂NASA兩架飛機DC8、GIII都會執行任務，但DC8於出航前發生引擎過熱問題而未能飛航，接下來仍會持續爭取NASA飛航監測的機會。

環境部發布新聞稿表示，今天美國太空總署（NASA）亞洲空品實驗再次飛航到台灣，提供臭氧、細懸浮微粒（PM2.5）及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣污染治理。

環境部長薛富盛特地訪視與NASA跨國合作科研計畫，並勉勵專家及所有工作人員，透過國內外合作的重要科學數據，解析污染來源及供管制策略參考，以持續努力改善台灣空氣品質。

環境部指出，飛機須在氣象條件及飛機整備都順利下才能進行飛航任務，23日因韓國下雪，NASA飛機取消該次飛航；今天原訂兩架飛機飛航，GIII飛機從韓國飛往台灣執行亞洲飛航空品實驗，但DC8飛機因引擎臨時出現問題，今天無法飛航至台灣。

環境部監測資訊司長謝炳輝告訴中央社記者，今天雖然DC8未能飛航，但包含GIII及各地面監測都正常運作，也都有收集到相關資料；DC8在出發前是因引擎過熱而停飛，而DC8預計今年就會汰除，本次計畫有可能就是它的最後一役。

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謝炳輝強調，環境部仍會持續向NASA爭取飛航來台的機會，但NASA亞洲飛航基地在韓國，因此也必須配合當地飛航，並與國內民航、國防等協調，會積極溝通，目前尚未訂定下次飛航期程。

環境部表示，GIII則在2萬8500英尺（8600公尺）高度於雲嘉南至高屏間巡航，透過高屏實驗解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣污染治理。（編輯：張雅淨）1130228