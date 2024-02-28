NASA空氣品質監測機再臨台灣 環境部動員學研解析

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（中央社記者張雄風台北28日電）環境部今天表示，NASA亞洲空氣品質實驗飛機今天再次飛航到台灣，包含環境部、氣象署等各單位將動員超過200人，進行3D空氣品質資料解析，以精進台灣空污治理。

環境部今天發布新聞稿表示，今天美國太空總署（NASA）亞洲空氣品質實驗飛機再次飛航到台灣，提供臭氧、細懸浮微粒（PM2.5）及其前驅物的高時空解析3D空品資料，以供衛星驗證、模式評估及管制策略參考，精進台灣空氣污染治理。

環境部說明，今天配合環境部七海計畫高屏3D空品實驗需求規劃航線，包含氣象署、交通部民航局、空軍氣象聯隊、各地方環保局、國內20所學研單位45名教授學者等協作，動員超過200人。

環境部指出，配合兩座NASA及台灣協作高階地面空品超級監測站及一座美國海洋大氣總署（NOAA）垂直光譜儀測站、國內空品與光化監測網、無人機、剖風儀、風光達、探空系統、太陽光度計等連續48小時不間斷密集觀測，綜合解析地形、大氣環流與空氣污染物三度空間隨時間變化的國際聯合觀測。

環境部表示，NASA兩架飛機曾於2月15日成功飛航至台灣4小時，DC8飛機在雲嘉南到高屏地區量測地面46英尺（15公尺）至1萬1000英尺（3300公尺）的即時空氣污染物變化。

另外，GIII則是在2萬8500英尺（8600公尺）高度於台中到屏東之間進行區域空品的大面積量測，偕同高屏3D空品實驗的138次無人機飛行及68次探空施放等量測氣象與空氣污染物垂直變化。（編輯：張雅淨）1130228