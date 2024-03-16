抹香鯨提前現身花蓮外海 調查團隊：不尋常

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣福爾摩沙協會今天上午出海進行海洋生態調查，在清水斷崖附近海域發現一頭長達17公尺的大型抹香鯨，研究人員指出，按往年紀錄都是5月後才出現，這次提早現身不太尋常。

調查團隊今天上午10時許搭乘賞鯨船出海，多羅滿賞鯨船長羅仁澤表示，經過清水斷崖附近海域，意外遇見抹香鯨，與船隻互動3至5分鐘，還遇到花紋海豚和弗氏海豚。

賞鯨業者呂世明接受中央社記者電話採訪指出，根據往年觀測紀錄，這段時間是大翅鯨順著黑潮暖流經過東海岸旺季，沒想到還沒等到大翅鯨，就先發現抹香鯨身影。

呂世明說，抹香鯨往年都是5月隨魷魚、烏賊等頭足綱類物種出現的時間來到花蓮外海，今年提早在3月現身確實不尋常，身形約17公尺，特別大。

呂世明說，去年4月研究團隊曾在宜蘭蘇澳海域發現抹香鯨身影，今年團隊想說提早出航調查，意外在花蓮外海發現抹香鯨，推測可能是覓食提早出現，是不是會有抹香鯨群，還有待觀察。

花蓮縣福爾摩沙協會發起「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，每季在花蓮外海出動約10趟調查航班，由花蓮福爾摩沙協會理事長廖鴻基、老師藍振峰帶領志工出海，記錄海洋生物的行為與習性，以了解抹香鯨的活動模式、遷徙路線和社群結構，為保育措施提供科學依據。

呂世明說，抹香鯨調查計畫每季約有10趟航班，每趟出海至少5小時調查，每航次開放20名非研究志工報名，也有全台語導覽航班，民眾可至多羅滿賞鯨官網報名。（編輯：謝雅竹）1130316