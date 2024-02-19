日本官方考量費用 將掩埋大阪灣鯨魚屍體

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本大阪府政府出於費用考量，今天決定將大阪灣水域內的鯨魚屍骸，掩埋在大阪府堺市西區內官方所有的填海造陸地區，並計劃日後把鯨魚骨提供給當地博物館當標本。

日本讀賣電視台報導，一頭看似為抹香鯨的鯨魚今年1月12日在兵庫縣神戶市的六甲人工島周邊現蹤之後往大阪府沿岸移動，並於1月29日左右起受困在大阪府的堺泉北港水域。牠的體長約12公尺、重量約20公噸。

海上保安廳昨天獲報得知「鯨魚看起來沒在呼吸」後，大阪府政府的人員今天上午與專家至現場調查後，確認這頭鯨魚已經死亡。

專家指出，鯨魚的死因為餓死，初步判斷牠已經超過2個月未吃到足夠的食物，導致體內營養流失、體溫下降。

由於鯨魚屍體可能危害往來船隻的安全，加上已經開始發出臭味，今天下午已經被船隻拖到附近的碼頭。

大阪府政府今下午召開會議，決定將鯨魚屍體掩埋至大阪府在堺市西區的所有地。

報導指出，決定不選擇把鯨魚屍體拖到外海處置最大的原因就是費用考量。

2023年1月時，大阪市淀川出海口附近發現一頭被暱稱為「淀醬」的抹香鯨，並於之後死亡。大阪市政府當時將鯨魚屍體吊起裝載於船上，最後沉入大阪灣外的紀伊水道。而當時出動特殊船隻運輸等處置費用高達8019萬日圓（約新台幣1707萬元）。

而2021年大阪府泉大津市外海出現一頭體長約11.5公尺的鯨魚，牠死後被掩埋在堺市填海造陸的地區，大約1年後鯨魚骨頭被挖出，當作大阪市自然史博物館的標本，處置費用約900萬日圓（約新台幣191萬元）。

大阪府1月26日就已經在評估要如何處理受困鯨魚的屍骸，選項包含「掩埋」、「焚燒」、「拖到外海處置」，今天下午決定作為安全、迅速、有效的方式，選擇可善用鯨魚骨骼當標本的「掩埋」方案。

大阪府政府預計在本週就可以完成掩埋作業。

大阪市自然史博物館已經提出申請，希望日後接收這頭鯨魚的骨骼當作標本。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130219