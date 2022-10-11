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紐西蘭離島大量鯨魚擱淺 約500頭領航鯨喪命

2022/10/11 16:23（10/11 16:40 更新）
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（中央社威靈頓11日綜合外電報導）紐西蘭政府今天表示，紐西蘭位處偏遠的沙塔群島（Chatham Islands）出現2次鯨群擱淺事件，造成約500頭鯨魚喪命。考量該海域有鯊魚襲擊風險，當局已將倖存的鯨魚安樂死。

法新社報導，紐西蘭政府表示，7日才在沙塔群島發現250頭領航鯨擱淺，3天後又獲報在皮特島（Pitt Island）出現另外240頭鯨魚擱淺。

當局表示，擱淺地點距離紐西蘭主島非常遠，使得救援行動無法進行。

政府海洋技術顧問倫德奎斯特（Dave Lundquist）告訴法新社：「基於有鯊魚襲擊人類和鯨魚的風險，倖存的鯨魚將由我們受訓過的團隊施行安樂死，以防牠們承受更多痛苦。」

「這絕對不是可以輕易做出的決定，但在這種情況下，這是最仁慈的選擇。」鯨魚屍體將留在現場自然分解。

路透社報導，海洋保育團體喬納計畫（Project Jonah）總幹事、負責處理擱淺鯨魚工作的葛羅佛（Darren Grover）表示，該地區沒有足夠的人手來幫助鯨魚脫困。

大規模擱淺在沙塔群島並不少見，1918年曾創下1000頭鯨魚擱淺的紀錄；2017年這裡也曾有近700頭領航鯨擱淺。

科學家們至今無法完全理解大規模擱淺發生原因，但有些研究人員認為，鯨群覓食時如距離海岸太近，就可能偏離航線。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111011

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