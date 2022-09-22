約230頭領航鯨擱淺澳洲海灘 僅35頭倖存

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（中央社澳洲荷巴特22日綜合外電報導）澳洲救援人員今天表示，在塔斯馬尼亞西岸擱淺的領航鯨約200頭已經死亡。

法新社報導，塔斯馬尼亞州野生動物單位表示，擱淺的230頭領航鯨中僅35頭還活著。野生動物救援單位表示，搶救倖存領航鯨的任務艱鉅。

從空中拍攝的畫面可以看到，許許多多黑色發亮的領航鯨擱淺在一片綿長的海灘上。

當地民眾替部分的領航鯨蓋上毯子，用桶子為牠們澆上海水，協助牠們維生，等待進一步救援。

塔斯馬尼亞野生動物任務經理克拉克（Brendon Clark）說：「海灘上約有35頭倖存，今早的主要目標是救援並將他們放回海中。」

救援人員通常是利用挽具讓鯨魚漂浮起來進入深水裡，不過，官員表示，這次也會測試新方法，使用水產養殖公司的機具協助。然後由船舶帶到更深的水域中，避免再度擱淺。

2年前附近的麥夸利港（Macquarie Harbour）發生澳洲有史以來最大規模鯨群擱淺事件，當時有近500頭領航鯨擱淺。

在那次鯨群集體擱淺中，儘管許多志工在塔斯馬尼亞冰冷的海水中全力救援，還是有300多頭領航鯨死亡。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110922