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抹香鯨為何誤入日本大阪灣？專家調查仍未解謎

2023/1/18 19:56（1/18 20:28 更新）
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日本大阪灣淀川出海口的迷路鯨魚「淀醬」13日經專家檢查後確認死亡。（共同社）
日本大阪灣淀川出海口的迷路鯨魚「淀醬」13日經專家檢查後確認死亡。（共同社）
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（中央社東京18日綜合外電報導）一頭抹香鯨日前現蹤日本大阪灣海域數日後死亡，日本專家今天進行學術調查，但因時間有限，仍然無法解答鯨魚死因及為何誤入大阪灣。大阪市政府已決定19日讓鯨屍回歸大海。

這頭抹香鯨1月9日上午被民眾目擊現蹤大阪灣後幾乎滯留原地不動，引發日本社會關注，日本網友甚至暱稱為「淀醬」，紛紛集氣盼牠能重返大海。

不過，大阪市水族館「海遊館」人員1月13日前往調查時，確認「淀醬」已經死亡，屍體在1月16日下午前已漂到大阪市此花區岸邊。

大阪市長松井一郎1月17日說，因為鯨魚來自大海，所以死後也希望能讓牠重回大海。

日本關西電視台報導，大阪市決定將鯨魚屍體運往外海再沉入海中，今天上午開始進行相關作業，包括排出死後體內蓄積的瓦斯氣體，及由專家進行學術調查。

負責學術調查的日本國立科學博物館專家田島木綿子說，這頭抹香鯨全長為15公尺又98公分，體重約38噸，性別為雄性，且為成鯨非幼鯨。

調查中並未發現成為死因般的外傷，但由於調查時間只有約兩小時，所以不清楚鯨魚本身是否有疾病。

田島認為，如果是更年輕的鯨魚有可能因為迷路誤入大阪灣內，但成鯨在迷路途中應該可以折返，所以為何游入大阪灣內依舊是個謎。

另外，有關部分人士關注的「龍涎香」，田島說，有稍微看了一下但沒發現。

大阪市政府預定19日把鯨屍運到大阪灣外的紀伊水道，讓屍體沉入海中。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120118

#田島木綿子
#日本
#大阪灣
松井一郎
日本大阪灣迷路鯨魚「淀醬」死亡 大阪市擬助回歸大海
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