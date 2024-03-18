冷氣團南下迎鋒面降雨 北台明顯轉涼入夜低溫15度

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（中央社台北18日電）氣象署表示，今天鋒面通過及大陸冷氣團南下，北台灣明顯轉涼，清晨北台灣低溫約攝氏16至18度，其他地區低溫約20至22度。

中央氣象署指出，今天白天高溫相較於昨天有所下降，北部及宜花地區溫度約19至22度，其他地區高溫約24到28度，感受舒適偏溫暖；入夜後各地氣溫將進一步降低，夜晚低溫北台灣15至17度，其他地區約18至20度。

降雨方面，以迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨為主，花東地區有局部較大雨勢發生機率，北部地區及中南部山區亦有零星短暫陣雨。

東北風增強，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有較強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天微弱鋒面通過及大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件轉佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1130318