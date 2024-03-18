高鐵清明連假再加開4班次 3/20開放購票

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台灣高鐵今天宣布，清明連假疏運期間再加開4班次列車，3月20日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵從4月3日至4月8日規劃為期6天的清明假期疏運，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車（南下3班、北上1班），以加強服務旅客返鄉掃墓及假期出遊需求。

台灣高鐵說，再加開車次將於3月20日凌晨0時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統、高鐵合作便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵指出，清明連假期間共加開199班次列車（南下102班、北上97班），總計6天提供1101班次列車的旅運服務。此外，為服務提前往返雲嘉南地區返鄉掃墓的旅客，台灣高鐵在3月23日、3月30日兩個週六，增開16班次列車，均停靠彰化、雲林等站。

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因應台中以北區間的旅客，台灣高鐵指出，針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，包括南下的4月3日下午3時到晚間9時、4月4日上午7時到晚間5時，以及北上的4月6日下午2時到晚間9時、4月7日上午11時到晚間9時，行駛南港至台中間區間車，均配置8節自由座車廂。

台灣高鐵提醒，將持續於企業網站>關於高鐵>最新公告，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若車站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示。黃燈預估排隊等候時間將超過30分鐘，紅燈則預估等候時間會超過60分鐘以上，實際等候時間仍依現場狀況為準。（編輯：郭諭儒）1130318