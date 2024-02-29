3月國旅銷售不如預期 撿便宜可把握機會

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）中華民國旅行業品質保障協會今天公布4至6月各線旅行團參考價，其中國旅部分團費較去年同期及今年首季上漲；品保協會說，3月國旅市場銷售不如預期，想撿便宜可把握機會。

根據品保協會公布4至6月國旅團費銷售價格，比去年同期漲5%至10%，主要受觀光工廠、遊樂園門票及新飯店影響，也比今年首季貴3%到5%，與國際線同樣受通膨及缺工影響。

品保協會指出，3月國旅市場銷售情況不如預期，想撿便宜的旅客，可把握機會。

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品保協會說，今年連假只剩清明4天及端午節3天，相對國旅1日遊行程會較多，4至6月週日至週四1日遊團費新台幣1200元至1500元，週五、週六出團為1400元至2000元，而1日遊團費以無門票為主，各遊樂園及森林公園門票另議。

4至6月，國旅3天行程離島全部超過萬元，綠島週日至週四入住1萬4500元至1萬6800元，週五、週六入住1萬1200元至1萬2500元；桃竹苗、雲嘉南及宜蘭週日至週四入住，會有萬元以下價格。（編輯：李亨山）1130229