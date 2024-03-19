更多編輯台推薦新聞：
輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人
科技

輝達推新平台結合生成式AI軟硬體 打造互動更佳人形機器人

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

文大與美傳播名校簽MOU 推動學生海外訪問交換

2024/3/19 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）中國文化大學與美國新聞傳播名校密蘇里大學簽訂合作備忘錄（MOU），未來文大新聞暨傳播學院學生可赴美成為交換生或就讀國際傳播課程，下一步還將規劃推動雙聯課程。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，美國密蘇里大學為美國知名學府，也是美國新聞傳播人才培育的重鎮，該校的新聞與傳播相當重視實務工作，和文化大學新聞暨傳播學院的培訓重點相符，相關課程銜接也特別契合。

文化大學日前與密蘇里大學簽訂合作備忘錄，未來文大新傳學院學生將可到密蘇里大學成為交換生，或是就讀1學期的國際傳播與領導力課程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國密蘇里大學國際培訓學院長金相淳表示，國際傳播與領導力課程主要培養學生的全球領導能力和跨文化傳播技能，涵蓋「全球戰略傳播技巧」、「下一世代領導必備能力」等學術課程，以及跨文化與專業沉浸課程，學生只要通過一定程度的英文門檻，就可申請該課程。

除了交換及訪問學生課程外，文大提到，新傳學院將和密蘇里繼續洽談「3+1+1雙聯課程」計畫，讓學生在文大就讀3年，至密蘇里就讀1年並修滿大學學分，之後再研讀1年國外研究所課程，即可取得碩士學位。（編輯：李亨山）1130319

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40