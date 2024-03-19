文大與美傳播名校簽MOU 推動學生海外訪問交換

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（中央社記者許秩維台北19日電）中國文化大學與美國新聞傳播名校密蘇里大學簽訂合作備忘錄（MOU），未來文大新聞暨傳播學院學生可赴美成為交換生或就讀國際傳播課程，下一步還將規劃推動雙聯課程。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，美國密蘇里大學為美國知名學府，也是美國新聞傳播人才培育的重鎮，該校的新聞與傳播相當重視實務工作，和文化大學新聞暨傳播學院的培訓重點相符，相關課程銜接也特別契合。

文化大學日前與密蘇里大學簽訂合作備忘錄，未來文大新傳學院學生將可到密蘇里大學成為交換生，或是就讀1學期的國際傳播與領導力課程。

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美國密蘇里大學國際培訓學院長金相淳表示，國際傳播與領導力課程主要培養學生的全球領導能力和跨文化傳播技能，涵蓋「全球戰略傳播技巧」、「下一世代領導必備能力」等學術課程，以及跨文化與專業沉浸課程，學生只要通過一定程度的英文門檻，就可申請該課程。

除了交換及訪問學生課程外，文大提到，新傳學院將和密蘇里繼續洽談「3+1+1雙聯課程」計畫，讓學生在文大就讀3年，至密蘇里就讀1年並修滿大學學分，之後再研讀1年國外研究所課程，即可取得碩士學位。（編輯：李亨山）1130319