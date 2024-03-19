陽明交大與英國NICA合作 攜手應對超高齡社會

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（中央社記者陳至中台北19日電）陽明交通大學今天與英國國家長壽創新研究中心（NICA）簽署備忘錄，成為NICA來台的第1個合作夥伴，將透過全民參與模式，對接長壽社會的需求。

陽明交大在台北市的北門校區舉辦簽約結盟記者會，包括總統府資政沈榮津、宏碁創辦人施振榮、英國在台辦事處經濟署長韓杰（Jessica Henry）等人出席見證。

雙方由陽明交大校長林奇宏、NICA副所長康琳（Lynne Corner）代表簽約。林奇宏表示，高齡不只是健康議題，也對經濟、社會、公共衛生、甚至是國防安全都會帶來轉變和影響。台灣和英國一樣，都面臨關鍵時刻，這次合作除借重陽明交大在健康長壽與老化科學的深耕外，也顯示台灣作為國際社會的一分子，將共同為建立樂活、長壽的世界努力。

林奇宏說：「學界提出對策要變成政策，是另一個更大的挑戰」，不能只靠政府，產官學研都要共同面對、共同解決。他也期許各界多聽高齡者的需求，從接受服務端整理出最迫切、最需要的介入點，進而從專業角度提供專業服務。

NICA在世界各國成立全民公民網絡VOICE，收集各界的知識和想法，促進長壽領域的創新研究。身兼VOICE執行長的康琳提到，她發現台灣很多人注重養生，公園可看到許多高齡者在運動，加上高科技產業的優勢，具備成為全球長壽社會典範的條件。

康琳表示，NICA透過大數據等方式，致力將科學、科技應用到每一天的生活中。她說，創意要普遍放到食衣住行育樂、醫療等各個領域，並讓長壽環境的重點從照顧轉變為預防，推動每一個人生命階段所需的韌性，透過使用者經驗幫助產業研究，設計出更貼切產業需求的服務。

沈榮津表示，台灣目前已有1/4縣市進入超高齡社會（65歲以上高齡人口超過20%），亟需建立高齡服務的產業鏈，期許陽明交大善用台灣數位科技優勢，把研究成果推展到全球。

施振榮分享，高齡者一是腦筋要好，二是腿力要好，他曾受到醫師很大的幫助，後來一直有個使命，要讓醫師睡覺時也能賺錢，後來有人跟他說當醫師不是為了賺錢，因此改口要讓醫師睡覺時也能為人類有貢獻。這個計畫就是要讓台灣醫療能量和資通訊能量合作，提出更多的解決方案，這也是陽明大學與交通大學合校的目的。

韓杰表示，台灣、英國都面臨高齡的挑戰，陽明交大在老年研究有超過20年的經驗，祝福雙方合作一切順利，英國在台辦事處也會持續提供協助。（編輯：管中維）1130319