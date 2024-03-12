陽明交大赴美攬才 宣傳晶創計畫盼鮭魚返鄉

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（中央社記者許秩維台北12日電）陽明交通大學校長林奇宏率領團隊赴美國矽谷地區攬才，向台灣留學生說明晶創計畫，並期盼這群優秀人才能鮭魚返鄉，替台灣科技與高教注入新活力。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，台灣目前正推動晶創台灣方案，深化台灣半導體領先優勢與發展深成式AI等多元應用，但不僅科技業缺才，國內大學也有師資高齡化問題。以陽明交大為例，編制內教師約58%在50歲以上，台灣此時最需青壯年人才。

為招攬人才，陽明交大校長林奇宏團隊於上週前往美國，與駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長蔡孟勳，一同到美國史丹佛大學及加州柏克萊大學，和40多名台灣留學生對談，說明政府推動的晶創計畫，期盼優秀人才能鮭魚返鄉，替台灣科技與高教注入新活力。

「期望我們這一代能交棒給年輕人」，林奇宏表示，90年代是台灣高教擴張期，但2000年後留學歸國人數逐漸減少，90年代這批學者已屆退休年齡，卻苦無下一代接棒；年輕人有很豐富的才華和創造力，現在正值台灣的關鍵時刻，很希望能吸引他們回國延續台灣優勢。

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培育半導體人才多年的陽明交大副校長李鎮宜提到，陽明交大今年獲台積電大力支持成立半導體工程系，培育具專業基礎能力的大學部學生外，並銜接研究所教育，提供產業所需的高階研發與領導人才。

李鎮宜指出，陽明交大也透過學術交流平台及業界資源的挹注，與世界知名大學共同培育半導體製造與應用的多元人才，期許透過晶創台灣的專案，吸引更多優秀海內外學子投入。（編輯：郭諭儒）1130312