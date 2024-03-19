許淑華賀準大學生要請吃速食 勉留在地支持更多

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣長許淑華今天前往暨大附中祝賀上榜學生成為準大學生，並表示要請吃麥當勞，許淑華說，縣府今年起提供學生出國獎助學金，不一定要去讀明星學校，在地也能有更多支持。

特殊選才結果陸續公布，今天也是繁星推薦放榜，許淑華今天至國立暨南國際大學附屬高中向準大學生們祝賀，並表示要請吃麥當勞，學生開心大喊「謝謝淑華大姐姐」，許淑華說，特殊選才提供弱勢向學機會，暨大附中學生今年特殊選才、繁星入學表現很好，證明不一定要到明星學校就讀，在地就學也能得到更多支持。

錄取國立台灣大學生物產業傳播暨發展學系的黃俞瑄說，阿公在魚池鄉開茶廠，希望未來透過所學協助農業推廣、食農教育，進而吸引青年返鄉；錄取台大中國文學系的林建廷說，小學在中國學過崑曲，來台灣接觸不同傳統藝術文化及大師級京劇演出，對京劇產生興趣，希望未來自己對中華文化和中文之美的熱愛被看見。

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另外，國立中興高中透過訊息表示，繁星推薦入學今天放榜，共60名學生錄取，其中國立大學37人，包含台大、清大、陽明交大、成大、政大，錄取國立中興大學物理學系光電物理組的陳東昊分享表示，讀書想讀得好，不是砸大量時間，而是在適當時間內維持自己狀態，累了就休息，小睡或放空，不要為求心安而硬撐。

中興高中校長陳漢銘說，繁星推薦制度對於社區型學校是有力管道，但需佐以學測有利成績才能通過篩選，並非只靠校內排名，辦學績優才能展現優勢，學校也會透過數據分析輔導選填志願，助學生發揮優勢，期許南投學子把時間留在學習，而非往外地通勤。（編輯：黃世雅）1130319