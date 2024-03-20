高雄男腹痛因肛門塞椰子 開刀取出案例登國際期刊

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（中央社記者林巧璉高雄20日電）高雄一名50歲男子因肚子劇痛、無法排尿至高雄義大醫院急診，醫師檢查後發現有顆椰子卡在男子直腸中，也因壓迫尿道導致無法排尿。經緊急開刀將椰子取出才解決病症，此案例登上國際期刊。

義大醫院一般醫學外科主任陳致一表示，此名男子為尋求刺激將異物塞進肛門，經過一天腹部非常疼痛急診。經電腦斷層掃描發現，男子直腸中有一個略帶空心的圓形物體，此物將尿道完全阻塞，造成膀胱異常脹大，約有2000cc尿液無法排出。

經測量，這顆椰子大小約長7.5公分、底部有5.7公分。陳致一說，醫療團隊剛開始曾嘗試用其他方式，希望能從直腸、肛門取出異物，但異物太大且卡得太深只能開刀。此個案在去年1月登上英文外科期刊（British Journal Of Surgery,BJS）。

陳致一呼籲，民眾尋求刺激時要小心謹慎，此病患如未緊急處理，可能造成膀胱脹破，即使是未影響排尿，也會造成便秘，腸子也可能脹破，導致腹膜炎，嚴重恐危及生命安全。

臉書（Facebook）粉絲專頁「高雄點Kaohsiungtien」昨天貼出此案例指出，高雄一名男子日前至義大醫院急診，病患表示自己屁股有異物取不出來，導致無法排尿。經檢查發現異物是一顆椰子，醫院嘗試插管導尿、機械協助導尿，甚至徒手伸進男子肛門也無法將椰子取出，最後是開刀才成功將椰子取出。

「高雄點」貼文造成網友熱烈討論，眾人討論椰子是如何被塞進去的。有網友說「對肛門的彈性有新的認識」、「揚名國際為國爭光」。（編輯：李亨山）1130320