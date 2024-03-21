政大徵才月邀企業領袖分享 勉學生懷熱忱跨出舒適圈

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（中央社記者許秩維台北21日電）政治大學3月舉辦徵才月活動，並推出「領袖．未來」系列論壇，首場講座邀請傑出企業領袖與學生對談，勉勵學生對工作懷抱熱忱、勇於跨出舒適圈。

政治大學今天發布新聞稿指出，徵才月活舉辦「領袖．未來」論壇系列活動，首場主題為「領導職涯面面觀：傑出領導者經驗對談」，邀請上銀科技總經理蔡惠卿、前Yahoo!奇摩總經理鄒開蓮、炆久之芯創辦人蔡依珊與學生對談。

政大副校長蔡維奇提到，今年徵才月活動除了延續傳統徵才說明會及履歷健檢外，還邀請不同領域企業領袖與學生互動，有助於拓寬學生職業視野與增強互動體驗；學校也希望提供多方機會讓學生探索，並找到自己的志向。

蔡惠卿去年曾榮獲台灣最佳上市櫃女性CEO的殊榮，她回顧職業生涯起點，當時第一份工作在外貿雜誌上班，抱著學習心態的勇氣，在沒有任何雜誌編輯經驗情況下，通過與印刷廠老闆不斷交流學習，深刻理解「精準」與「美學」的重要性。

「職涯每個階段的養分，在未來都可以形塑成自己獨特的思考邏輯」，蔡惠卿表示，過去的職涯經驗讓她形成與他人不同的思考脈絡，面對公司挑戰時，能從不同視角尋找解決之道，持續學習及積累經驗，開闢通往成功的道路。

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鄒開蓮則分享，自己在大學期間多方探索、學習，感興趣的課程，都抱持極大熱忱去挑戰，這份熱情持續到今天，她總在工作時「找出好玩的事」，對工作抱有熱忱並盡全力去做；她也勉勵學生要有為自己喜愛的事情全力以赴的經驗，「那會是一輩子的禮物」。

蔡依珊則說，有3個受用的態度影響她很深，就是接受失敗、創意與勇氣，做事時害怕失敗，反而會讓自己連第一步都無法踏出去；她鼓勵學生勇於跨出舒適圈、付諸行動，「不需要很厲害才能開始，但要開始了才很厲害」。（編輯：陳仁華）1130321