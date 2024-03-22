全台溫暖 週休假日各地高溫上看30度
2024/3/22 08:16（3/22 08:34 更新）
（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署預報，今天全台都是溫暖的天氣，未來兩天週休假日，各地高溫上看攝氏30度。
氣象署說，今天北台灣雲量偏多，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後因熱力作用，西半部山區有零星短暫陣雨的機率，整體降雨範圍小且短暫。
氣象署預報，白天全台溫暖，北部及東半部高溫24至26度，中南部26至28度，內陸、近山區會更高一些，感受溫暖微熱，雲量較少區域紫外線可能達過量等級。
不過，早晚感受稍涼，氣象署觀測，北部、宜蘭清晨低溫約15、16度，其他地區為16至18度，日夜溫差大。
氣象署說，明天至25日，大環境將由東南風轉為偏西南風，天氣更回暖，各地白天高溫上看30度左右，內陸、近山區還會更高，雲量較少區域要注意紫外線偏強，夜晚及清晨，金門、馬祖及西半部易有濃霧或低雲，影響能見度。（編輯：郭諭儒）1130322
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