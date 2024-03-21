好天氣持續至25日 北部26日下半天轉濕略降溫

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，25日前持續回暖，北部普遍高溫約攝氏28、29度，中南部約30至32度，局部地區會更高一些；26日下半天起北部、東北部變天，預估27日高溫降至22度左右。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天至25日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻指出，23至25日氣溫偏熱，北部、東半部普遍高溫達28、29度，中南部約30至32度，局部地區可能會再高一些，因此不排除有達36度以上、亮高溫燈號的機會。

黃恩鴻指出，26日上半天天氣仍相對穩定，預估26日下半天起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻說，鋒面26日快速通過，但東北季風會持續至27日，北部、東北部明顯轉涼，高溫降至約22度左右，與前一天有明顯溫差；預估28日東北季風就會減弱，天氣再回穩。

黃恩鴻提醒，23日至26日清晨金門及馬祖全天、24日至26日西半部地區夜晚及清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130321