20種常見親職課題 高雄市推3分鐘教養有聲書

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市政府教育局家庭教育中心攜手河堤國小，推出「我和我的孩子」有聲書，應對20種常見親職課題，以每則3分鐘方式，不限時提供父母實用有效教養小方法。

河堤國小校長杜昌霖說，有聲書設計是透過專業配音老師與設備，錄製前準備用心與嚴謹，讓所有家長不僅可在行車途中隨時聆聽，還能在家事繁忙時候輕鬆吸收，讓家長能在短時間學到實用教養小撇步，讓家庭更加溫暖和諧。

河堤國小發布新聞稿指出，有聲書從第一線學校端與家長端的角度，精選了孩子成長過程中最容易碰到20則親職課題，如「孩子動不動就說不要，怎麼辦？」「孩子挑食」、「如何培養孩子禮貌」、「如何進行親師溝通」等。

校方表示，以教育部委託國立空中大學編撰「我和我的孩子：一本給家長的手冊（幼兒篇）」一書為基礎，錄製每則3分鐘教養策略；每則有聲書都是一則小教養寶典，為家長提供解決方案，讓所有家長更有信心與技巧應對孩子教養挑戰。

市府教育局長謝文斌說，孩子的教養往往影響父母與孩子相處，尤其是父母時常面臨孩子成長過程中的各種困難，為了協助家庭更有效面對這些挑戰，高雄市教育局家庭教育中心啟動「3分鐘教養陪伴」，將文字轉為數位影音，期待高雄市家庭教育進入一個全新階段。

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教育局表示，有聲書（https://www.youtube.com/playlist?list=PL54SQ58Vb7m2p4iLCIQSwxX9_QfwmLXm8）資源已同步放置在高雄市政府教育局家庭教育中心Podcast、YouTube及中心官網上，讓市民朋友能輕鬆方便聆聽這些有益的教養建議，為家庭注入更多正能量。

另外，「我和我的孩子：一本給家長的手冊」也有電子版本，民眾可於教育部家庭教育資源網-社會大眾學習資源出版品下載運用。（編輯：陳仁華）1130324