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搶攻日本市場 台灣虎航邀內田理央任品牌大使

2024/3/25 15:42（3/25 16:16 更新）
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搶攻日本旅遊市場，台灣虎航董事長陳漢銘（右1）25日表示，邀請日本人氣女星內田理央（右2）擔任台灣虎航日本品牌大使。（台灣虎航提供）中央社記者余曉涵傳真 113年3月25日
搶攻日本旅遊市場，台灣虎航董事長陳漢銘（右1）25日表示，邀請日本人氣女星內田理央（右2）擔任台灣虎航日本品牌大使。（台灣虎航提供）中央社記者余曉涵傳真 113年3月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）為了搶攻日本旅遊市場，台灣虎航今天表示，邀請日本人氣女星內田理央擔任日本品牌大使，今年日本市場宣傳主軸標語為「在空中微笑吧」。

台灣虎航發布新聞稿表示，邀請內田理央擔任台灣虎航日本品牌大使，透過她清新又甜美的笑容，完美演繹出台灣虎航今年在日本市場的宣傳主軸標語「在空中微笑吧」。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航是飛航日本最多航點的國籍航空，達19個航點24條航線，已涵蓋日本的絕大部分區域，日本旅客皆可透過綿密的直航之便前來台灣旅遊。

陳漢銘表示，內田理央不但在日本擁有眾多粉絲，她極具感染力的親切甜美笑容，更和台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌精神非常吻合，本身也曾多次來台灣旅遊並熱愛台灣的風土民情和美食小吃，可說是擔任台灣虎航日本品牌大使的最佳人選。

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台灣虎航說，近年來在日本戲劇圈表現活躍的內田理央，演出過「下輩子我再好好過」、「月薪嬌妻」及「大叔的愛」等受歡迎日劇，在台灣和日本都具有高知名度並擁有大批粉絲。

台灣虎航表示，內田理央擔任台灣虎航日本品牌大使，除了第1支影片的發布，後續還更多宣傳影片規劃，期望藉由這次合作，鼓勵更多日本旅客選擇搭乘台灣虎航到台灣旅遊。（編輯：管中維）1130325

#日本
#台灣虎航
#陳漢銘
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