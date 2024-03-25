賴士葆指台灣企業賺錢分45%給勞工 歐日韓逾5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）中國國民黨籍立委賴士葆今天質詢指出，2/3勞工平均薪資低於全國實質總薪資，歐盟、日、韓企業賺錢分給勞工50%以上，台灣這幾年僅45%。勞動部長許銘春說，提供跨部會參考。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請許銘春進行「事業單位應加強安全衛生管理制度、作業流程及必要教育訓練，並落實職場防災管理」專題報告及備詢。

賴士葆質詢提問勞工平均薪資，許銘春指出，實質總薪資為新台幣5萬8545元，經常性薪資平均為4萬5496元。

賴士葆說，有2/3勞工薪資低於平均薪資，再者，國家社會對勞工照顧到什麼程度，與企業賺的錢分多少給資本家、勞工有關，台灣這幾年平均分45%給勞工，歐盟、日本、韓國都超過50%。

他呼籲，勞動部長爭取讓企業賺的錢多撥一點給勞工很重要，一定要捍衛勞工的薪資，這樣最低工資法上路才有意義。

許銘春在會後接受媒體聯訪時說，會在跨部會討論勞工薪資業務時提供給相關部會參考。

主計總處2月19日公布民國112年12月工業及服務業薪資統計，112年全體受僱員工每月經常性薪資平均為4萬5496元，年增2.43%；實質總薪資為5萬8545元，較前1年上升1.42%。（編輯：管中維）1130325