更多編輯台推薦新聞：
鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴
娛樂

鄭華娟逝世音樂圈悼念 鄭怡追憶「傳奇女子」相處點滴

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

大學申請入學5.1萬名額 3/28公告1階篩選結果

2024/3/26 10:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北26日電）113學年大學申請入學管道共66所大學參與招生，提供5萬1499個名額，3月28日上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

根據大學甄選入學委員會新聞資料顯示，113學年大學申請入學管道共66所大學、2208個系組參與招生，總名額為5萬1499個，比112學年減少2357個，每名考生至多可填6個志願校系。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學甄選入學委員會將於3月28日上午9時公告第1階段篩選結果，考生可上甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）查詢；考生如對結果有疑義，應於3月29日中午12時前透過網路申請複查。

通過第1階段篩選的考生，應根據通過篩選校系的要求，於截止期限前透過網路上傳審查資料，並於5月16日至6月2日期間參與第2階段指定項目甄試，各大學將於6月3日前公告錄取名單，錄取生於6月6日至7日上網登記就讀志願序，甄選會將於6月13日公布統一分發結果。（編輯：李亨山）1130326

#大學
#申請入學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.12