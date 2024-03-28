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宜蘭某國小繼18童腹瀉嘔吐 又有多人感冒不適

2024/3/28 17:41
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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）宜蘭縣羅東鎮某國民小學昨天下午陸續有18名學童發腹瀉、嘔吐等腸胃不適狀況，其中有10名學童就醫，今天新增數名學童出現感冒症狀，是否與昨天事件有關，仍有待釐清。

宜蘭縣政府教育處代理副處長陳金奇表示，這所國小今天並未發生學童集體腹瀉、嘔吐等不適狀況，雖有新增數名學童身體不適，出現感冒症狀，都已自行返家休養。

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陳金奇指出，今天新增的數名身體不適學生，分屬在昨天18名身體不適學童的8個不同班級及校內某2個社團，是否與昨天事件有關，仍有待釐清，教育處會持續關切學生身體狀況，並與衛生局密切聯繫，盡速釐清學生致病原因。

衛生局表示，已採集各類檢體送交實驗室化驗，檢驗報告預計2週內出爐，衛生局並對生病學童展開詳細調查，了解發病時間及相關接觸史，生病學童近2天沒有共同的飲食，已朝向接觸性傳染疾病的群聚感染方向調查。（編輯：戴光育）1130328

#衛生局
#宜蘭縣政府教育處
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