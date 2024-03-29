中教大攜手台灣地方創生基金會 輔導社會創新團隊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中29日電）國立台中教育大學今天與台灣地方創生基金會簽訂合作意向書，今年將擴大招募16組社會創新團隊加以輔導並參與工作坊，共同以地方創生和永續發展為目標。

台中教育大學校長郭伯臣表示，中教大與台灣地方創生基金會簽訂合作意向書（MOU），共同推動地方創生，深耕區域人際網絡鏈結，以達永續發展的概念並推動地方事業生態系。

中教大管理學院社會企業中心將成為台灣地方創生基金會分區中心，基金會董事長陳美伶表示，大學在台灣地方創生領域扮演重要人才培力角色，盼讓台灣地方創生團隊不僅有熱情，更能夠透過科學方式及評估做更好的決策，確保企業或組織能專注於對人類和地球有價值的事情，並放大組織活動的整體社會價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭伯臣說，中教大不僅以師資培育見長，近年來更在智慧學習、企業管理上有卓越發展。推動地方創生並非靜態，需要科學精準評估，給予最適切的社會價值論述，讓企業能精準公益。近來越來越多新創企業和組織、地方創生團隊投入於社會創新，希望減少環境破壞，彌平社會不平等。

中教大管理學院長林欣怡表示，管理學院社會企業中心以國際影響力投資報酬率方法學（簡稱SROI）的科學評估方式，協助多個領域的社會創新團隊將經費精準用在刀口上實踐地方創生，其中包括農村發展、專案管理、社區文化再造、環境教育、食農教育以及廢料資材循環再生等多種議題。（編輯：郭諭儒）1130329