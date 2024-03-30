收錄冒名王汎森文章 戚嘉林：不知是假的盼諒解

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（中央社記者張淑伶上海30日電）統一聯盟黨主席戚嘉林所編的「中國崛起」等兩本書，收錄了冒用前中研院代理院長王汎森的文章。戚嘉林今天表示，自己只是在網上看到這篇文章就收錄，接下來會把庫存書的作者名遮掉。

根據中央研究院歷史語言研究所29日公告，近日網路書店出現「中國崛起」與「香港風雲：擺脫殖民歷史的香港新定位」2書，出版日期均為27日，編輯者均署名戚嘉林。兩書都收有「東方大國宿命，形勢使然」一文，署名為王汎森，其中一本書是將此文作為序。王汎森親自確認，他不認識編者，也非此文作者。

戚嘉林為統一聯盟黨主席、「祖國」雜誌發行人，經常到中國大陸參加涉台活動。

人在北京的他，今天告訴中央社記者，自己是在影音平台youtube中看到「東方大國宿命，形勢使然」這篇文章，「覺得立論非常好，與我想法完全一致」，於是在沒有查證也沒有與原作者聯繫的情況下，在書中僅標註此篇文章引用自youtube。

他並說，自己並不知道王汎森是誰。對於造成王汎森的困擾，他希望對方能諒解。至於兩本書中其他的文章，則都是已經發表在他所負責的「祖國」雜誌中的舊文。

他說，這兩本書才剛出版，目前流入市面的還很少，他後續會將庫存書中，這篇文章的作者名稱做遮蓋處理。

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根據台灣事實查核中心，早在2023年6月，社群平台就流傳一篇假稱是中研院院士王汎森所寫的文章「國家的宿命」。經查，此文章經多次流變，目前追溯最早於2019年8月香港反送中運動期間的某臉書粉專貼文，稱其內容來自一資深律師。2023年更冠名為王汎森撰寫，其實是「假借冠名」。

史語所昨天發出的公告說，前述兩本圖書冒用該所特聘研究員王汎森先生名義發表，有侵害王先生人格與名譽之虞，史語所代表王汎森澄清，並盼學界莫受欺騙。（編輯：周慧盈）1130330