焦慮與迷惘 全球中央探討Z世代現象

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（中央社台北1日電）12歲到27歲的Z世代是最擅長使用科技的「數位原住民」，他們成長歷程卻普遍感到孤獨，更對未來充滿壓力與焦慮。《全球中央》雜誌4月號封面故事深入探討社群媒體衝擊Z世代與人相處模式。

歐美國家的Z世代近期流行在TikTok上分享「爛在床上」的影片，吃飯、滑手機、看電視、和他人互動都在床上，一時蔚為風潮。但長此以往，恐淪為社會孤立，而社會孤立正是焦慮和憂慮的危險因子。

日本年輕人習慣於閃閃發亮的社群媒體形象，一旦回歸現實生活，如同關掉美顏濾鏡，只要看到稍微令人不悅的形象，就會產生嫌惡感，這種「蛙化現象」甚至還會影響工作態度。

在美國，過去10年裡，Z世代畢業後憂鬱的發病率上升到一般人口的兩倍；在英國，精神健康惡化導致高達5%的年輕人未能參與勞動市場，有人甚至形容他們是「焦慮世代」、「病假世代」。

封面故事〈焦慮Z世代〉深入探討社群媒體衝擊Z世代與人相處模式、後患無窮的「躺床耍廢」、年輕人的社交恐懼、關掉濾鏡的「蛙化現象」以及就業焦慮等。此外，當發現焦慮或憂鬱等症狀時，應盡快向醫療專業人員求助。

「北部食物超難吃」、「北部天氣差一直下雨」、「南部人都種田」，談到台灣南北差異，人人都可以評論兩句，戰南北話題總是在茶餘飯後不缺席。不只台灣人會戰南北，許多國家也有不同地區的刻板印象，類似論戰屢見不鮮。

不同地區互貼標籤往往有歷史、社會、經濟與環境等複雜因素，標籤看似無害，但如果變成偏見或歧視，甚至會造成彼此對立、衝突。

專題〈地域偏見〉從選情激烈的美國總統大選談起，了解美國的城鄉撕裂為何達到歷史罕見程度、歐盟南北齟齬為哪樁、法國的巴黎vs.外省刻板印象、印度南北歧見剪不斷理還亂、韓國的地域情結軌跡、河南成為中國地域黑重災區等。認識不同地域偏見的來龍去脈，讓你出國聊天不踩雷。

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本期〈看世界〉來場虛實交錯的「光影盛宴」，先到法國里昂燈光節感受震撼感官的光雕藝術、藝文與光影碰撞的英國盧米埃燈光節、絢麗的印度排燈節、浪漫繽紛的泰國水燈節、此生必遊的平溪天燈節與打造鹽水新記憶的月津港燈節。

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