花蓮強震 中市府籲廠房及工地自主檢查確認安全

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，台中市勞工局呼籲廠房、營造工地應落實震後自主檢查，確認機械、設備管線是否變形，確認安全無虞後，才可使勞工進入作業，避免職災。

花蓮近海上午發生芮氏規模7.2強震，台中震度達5弱，台中市政府勞工局呼籲，廠房及營造工地應落實地震後自主檢查、加強各機械設備的安全檢查。

勞工局認為，特別是高壓氣體設備管路相關的沉陷測定及洩漏情形、確認機械、設備管線是否有變形、位移或安全設施失效等現象，並採取相關防災措施，營造工地包括施工架、臨時構造物、固定式起重機（塔吊）等，以防止相關傾倒崩塌及飛落情形，避免發生職業災害。

勞工局長林淑媛表示，營造工地及工廠、瓦斯分裝廠、加油站和地下管線設施等易受地震影響的設施，雇主應該落實執行震後的自主檢查，確認安全無虞後，才可使勞工進入作業。

勞工局說明，營造工地應責成專任工程人員辦理地震後施工架、模板支撐、固定式起重機（塔吊）的安全檢點等檢查，使勞工免於發生職業災害及事業財產的損失，如事業單位對於相關的危害預防仍有疑問，可向台中市勞動檢查處洽詢。（編輯：謝雅竹）1130403