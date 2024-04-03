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花蓮地震蘇花公路中斷 農業部補助畜禽產品運費

2024/4/3 19:22（4/3 19:42 更新）
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花蓮3日清晨地震，蘇花公路崇德隧道口前因大量落石，雙向交通受阻。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
花蓮3日清晨地震，蘇花公路崇德隧道口前因大量落石，雙向交通受阻。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）蘇花公路因今天早上地震中斷，農業部今天晚間宣布，繼農產品及漁產品後，將補助花東毛豬及家禽業者運輸畜產品繞路所增加運費，盼減輕農民負擔。

農業部晚間發布新聞稿指出，今天上午已宣布，在道路搶修期間，將補助花蓮、台東地區蔬果共同運銷、生鮮農產品宅配者及農、漁民團體繞路所增加運費，以減輕負擔。

農業部說，除了農產品、漁產品外，將新增啟動畜禽產品運費補助，盼減輕花東地區因蘇花公路路基坍方交通中斷，造成畜禽品運輸成本增加負擔。

農業部說明，只要是花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理毛豬共同運銷供應宜蘭、新北或桃園等肉品市場拍賣者，在蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日期間所增加的運費，由農業部核實補助，每車次以新台幣8000元為上限。

至於家禽產業部分，農業部說，花東地區農民透過農會、合作社等農民團體辦理家禽共同運銷供應台北市環南市場或新北市家禽批發市場者，在蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日期間所增加運費成本，也會由農業部核實補助，每車次以8000元為上限。（編輯：李亨山）1130403

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