台教中心前進印度中部馬德雅省 全印增至33所

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（中央社記者林行健新德里5日專電）駐印度代表處教育組近日與印度中部馬德雅省兩所大學簽署合作備忘錄，成立教育部在馬德雅省第一所台灣教育中心，推廣留學台灣及華語教育，促進雙邊學術交流合作。

簽約儀式於3日在印度理工學院印度爾分校（IIT Indore）舉行，由中華民國駐印度代表處教育組長陳立穎與IIT Indore校長約希（Suhas Joshi）、公立德維亞希利亞大學（DAVV）校長詹恩（Renu Jain）共同簽署。

這是馬德雅省（Madhya Pradesh）第一所台灣教育中心，也是全印度第33所，將由兩校合作開設華語課程，嘉惠當地學生。

中華民國駐印度代表葛葆萱、駐印度代表處經濟組長陳郁淇、副參事蔡人錞及兩校各院所教職員在場觀禮。

葛葆萱致詞時表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）之前為印度塔塔電子（Tata Electronics）與力積電啟動半導體技術合作，意味著現在正是台灣印度合作的最佳契機。

他說，這項合作案將有助刺激當地青年投入華語學習，未來逐漸形成華語人口社群，接軌台灣電子科技業布局印度所需，促進台灣與印度的教育交流、投資與產業發展。

約希對台灣花蓮地震災情表示慰問與關切，接著向在場教職員表示，全球半導體等科技尖端產業的龍頭不是歐美，而是台灣，如果可以克服語言的障礙，雙邊一定會有更多交流。

他補充，去年5月有機會訪問台灣教育部以及多所大學，在教育部支持下，經過一年的討論，今天終於簽約，為雙方在馬德雅省的合作開啟新篇章。

詹恩則說，今年3月率團參訪台灣，在教育組的協助下，參訪多所大學及科技廠商，並參與荷麗節（Holi）活動，感受台灣人對印度文化的熱情，更與國立台北科技大學等5校簽署合作備忘錄，未來將儘速進行具體合作，台教中心的成立對提升學生的華語能力一定會有很大的幫助。

IIT Indore在印度全國評鑑工程學院中排名第14，在教學資源方面也名列前茅；DAVV在印度教育部評鑑為「A+」，校本部學生1萬多人，其他各地尚有272所附屬學院，共計有26萬名學生，是印度中部規模最大的大學。

另外，葛葆萱一行也拜會馬德雅省工業廳印度爾地區辦公室，了解相關重點產業發展概況，希望未來有台商前往投資。

陳郁淇在一場座談會上鼓勵業者參加台灣的大型展覽，洽談合作機會。印度製藥廠與食品加工業者則表達參展的積極意願，希望藉此認識台灣相關同業，共同開拓更多商機。（編輯：郭中翰）1130405