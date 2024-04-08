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強震影響 台酒花蓮廠1.6萬打酒品碎滿地

2024/4/8 13:22（4/8 14:33 更新）
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台灣菸酒公司花蓮酒廠受強震影響，廠區內有1萬6000多打酒品傾倒破碎，廠方初估災損約新台幣1400多萬元。中央社記者李先鳳攝 113年4月8日
台灣菸酒公司花蓮酒廠受強震影響，廠區內有1萬6000多打酒品傾倒破碎，廠方初估災損約新台幣1400多萬元。中央社記者李先鳳攝 113年4月8日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）台灣菸酒公司花蓮酒廠受強震影響，廠區內有1萬6000多打酒品傾倒破碎，廠方初估災損約1400多萬元，現場酒氣沖天，擔心酒精濃度過高引發爆炸，地震後5、6天才開始整理。

花蓮酒廠廠長王正利告訴中央社記者，花蓮廠是以包裝米酒系列的產品為主，還有奈米金黃金酒系列都在花蓮廠生產，近年還少量生產在地精釀啤酒；倉庫裡約有1萬6000多打成品傾倒破碎，再加上其他散置品，初估損失新台幣1400多萬元，這只是粗估，因為有很多酒都是推疊在一起，到底還有多少酒破損，還要等精確盤點後才知道。

王正利說，與6年前0206花蓮大地震相比這一次震得更厲害，強震除造成酒成品破損，空瓶、生產線的機器也被震得位移，要復原至少1週以上。

走進酒廠倉庫裡，滿滿酒瓶、酒甕摔在地上，有的剖半、有的碎成片，現場宛如轟炸過一般，酒也灑了出來，流得滿地，多天來沿著建築物牆面流，甚至在大樓外牆形成一道道酒漬，王正利說，「那是存放30年的紹興酒，顏色比較深」。

即使已加裝「地震防護網」，還曾有過0206花蓮大地震的經驗，廠方已將原來堆放6、7層的酒瓶、酒甕改為4層堆疊，但還是不敵震動劇烈，仍傾倒、碎裂滿地。副廠長簡凱偉解釋，「這一次紹興酒甕的破損已從6年前的1萬多甕降至1000甕左右」。（編輯：謝雅竹）1130408

台灣菸酒公司花蓮酒廠以包裝米酒系列的產品為主，還有奈米金黃金酒系列都在花蓮廠生產，近年還少量生產在地精釀啤酒，倉庫裡約有1萬6000多打成品受地震影響傾倒破碎，再加上其他散置品，初估損失新台幣1400多萬元。中央社記者李先鳳攝 113年4月8日
台灣菸酒公司花蓮酒廠以包裝米酒系列的產品為主，還有奈米金黃金酒系列都在花蓮廠生產，近年還少量生產在地精釀啤酒，倉庫裡約有1萬6000多打成品受地震影響傾倒破碎，再加上其他散置品，初估損失新台幣1400多萬元。中央社記者李先鳳攝 113年4月8日
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