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東北季風影響天氣不穩 中部以北、東半部不定時降雨

2024/4/9 08:13（4/9 08:37 更新）
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圖為台北市中正區民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北9日電）氣象署表示，今天東北季風影響及華南雲雨區東移，天氣仍不穩定，中部以北、東半部及南部山區雲量較多並有局部短暫陣雨，降雨不定時且斷斷續續，南部平地以多雲為主，雨勢較為零星。

中央氣象署指出，氣溫方面，因東北季風涼空氣影響，北部、東北部及東部天氣較涼；清晨北部、宜花地區低溫約攝氏17至19度，台東及中南部地區20至24度，預測白天北部、東半部高溫約21至24度，中南部高溫仍維持28至30度。

此外，氣象署說，東北風增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有8到9級強陣風，沿海風浪較大，請注意安全；而由於近期地震頻繁，加上降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：李錫璋）1130409

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