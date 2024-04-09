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台南梅嶺賞螢季4/27登場 假日採線上預約總量管制

2024/4/9 18:20（4/9 19:01 更新）
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「2024台南楠西梅嶺賞螢季」27日起至5月12日舉行，活動期間3個週休假日採總量管制入場，需線上預約報名。圖為以往大量螢火蟲出現場景。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月9日
「2024台南楠西梅嶺賞螢季」27日起至5月12日舉行，活動期間3個週休假日採總量管制入場，需線上預約報名。圖為以往大量螢火蟲出現場景。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年4月9日
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）「2024台南楠西梅嶺賞螢季」將於27日在梅嶺伍龍殿旁廣場開幕，今年維持假日總量管制；活動期間3個週休假日採線上預約報名，開放上線預約時間近期將在台南市府官網公告。

台南市政府觀光旅遊局今天在市政會議專案報告指出，2024台南楠西梅嶺賞螢季將從4月27日至5月12日舉行，活動期間假日（週六、日）採總量管制入場，每天2梯次、每梯次800人，每天以1600人為限。

觀旅局指出，屆時將安排2名導覽解說人員，分別於第一賞螢區「出水仔」及第二賞螢區「茶園」定點解說，期程預估從伍龍步道入口到出水仔（第一賞螢區，約1.1公里，腳程約30分）；伍龍步道入口到茶園（第二賞螢區，約2公里，腳程約1小時）。

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觀旅局指出，活動期間的週末假日安排台南市楠西區商圈發展協會與在地小農設攤，推廣楠西區農特產品，並與在地協會團體合作，提供餐飲、農特產、旅宿業共推賞螢季優惠活動，推薦周邊區域（含左鎮、玉井、楠西、南化區等）順遊相關行程。

觀旅局指出，遊客可多利用大眾運輸前往，如今年2月3日正式上路的台灣好行「梅嶺線」，串聯玉井、鹿陶洋江家古厝及梅嶺風景區，假日往返各9班次，共18班次；另外，活動期間平日，綠22線也將增開班次。（編輯：陳仁華）1130409

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