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北部10日偏涼 11日起迅速回暖高溫上看30度

2024/4/9 18:24（4/9 19:15 更新）
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圖為民眾赴台北華山文創園區出遊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署今天表示，明天整體雨勢較緩和，北部及東北部白天偏涼，高溫約攝氏22至24度；11日起氣溫回升迅速，北部也有機會達30度，接著持續至下週各地偏暖熱，局部地區有短暫雨。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天整體雨勢較今天緩和，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，大台北地區零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻表示，明天清晨偏涼，北部低溫約18至20度，中南22、23度；白天高溫北部約22至24度，中南部26至30度。

黃恩鴻指出，11日起一直到下週愈來愈暖熱。11日東北季風減弱、轉偏南風，北部高溫也有機會上看30度；11日、12日台灣北部海面有1波華南水氣接近，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，午後南部山區也會有零星短暫雨。

黃恩鴻說，13日、14日水氣減少，氣溫再升，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫陣雨；15日、16日轉偏西南風，是未來一週天氣最熱的2天，全台高溫都在30度以上，中南部地區也有機會出現36度以上高溫。

黃恩鴻提到，由於15日、16日在台灣北部海面有1個鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，但目前觀察，這波鋒面結構較差，後續雖然可能會南下影響台灣，但雨勢不太大。

此外，13日至16日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130409

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#天氣
#高溫
#陣雨
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