彰化身障停車格數、優惠少 民進黨團要求增加

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）彰化縣領有身心障礙者專用停車識別證1萬7103人，路邊身心障礙停車格僅108格，議會民進黨團要求縣府增加格位外，應比照外縣市提升身心障礙者停車優惠。

縣府交通處告訴中央社記者，目前彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮等5區域實施路邊停車格收費，路邊停車格約3600格，身心障礙停車格占108格，超過法定至少2%規定，前2小時半價優惠新台幣10元；公有路外停車格41格，有前2小時免費或半價等收費方式。

彰化縣議會民進黨團今天召開記者會指出，縣內路邊停車格約3600格，身心障礙停車格只有100多格，縣內領有身心障礙者專用停車識別證約1萬7103人，停車格數量相對不足，尤其在人潮多的地方，身障者很難找到停車位。

民進黨團總召李俊諭說，有身障者到縣府前的路外停車場停車，卻沒有優惠，事後一問之下，才得知要透過對講機告知停車場業者才能享優惠，相當不便民，呼籲縣府應打造友善的無障礙城市。

民進黨團表示，領有身心障礙者停車證民眾，停在台中市一般費率及差別費率路段停車免費、停在累進費率路段每日2小時免費；南投縣提供每日4小時免費優惠。建議縣府應重新評估身心障礙停車格收費政策，調整為免費停車2小時，減輕身障者經濟負擔，並增加專用停車格數量。

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交通處回應，民國105年訂定彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例，身心障礙者停放路邊停車格，可享半價優惠，後來考量停車格周轉率，避免被長時間占用，且有些鄉鎮停車格未收費，才修訂身心障礙車格前2小時半價優惠。

交通處表示，自治條例修訂時隔多年，會再依停車空間的成長率，以及各鄉鎮市發展需要持續滾動檢討，評估增設停車格位及研議放寬收費優惠可行性。（編輯：孫承武）1130410