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開箱老照片》美食快遞土豆e食網開幕

2024/4/11 07:00
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2000年4月11日土豆e食網（TO.DOOR.COM）在台北開幕，提供24小時全天候美食服務。（中央社檔案照片）
2000年4月11日土豆e食網（TO.DOOR.COM）在台北開幕，提供24小時全天候美食服務。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）2000年（民國89年）4月11日：號稱全球第一家的美食快遞網站土豆e食網（TO.DOOR.COM）在台北開幕，提供24小時全天候美食服務，民眾在家中透過網路點餐即可享受各式美食。

現在美食外送已不是新鮮事，只是在路口等個紅燈，可能左、右就有好幾台的foodpanda，Uber Eats等「外送大軍」，更不用說有些學校門口，中午至少被10名以上的美食外送員擠滿，等著學生出來取餐。

其實在2000年，台灣就曾誕生號稱全球第一家的美食快遞--土豆e食網，一開始是以竹科廠商為主，之後土豆e食網開始有自己的物流車隊，主打線上訂餐後可1小時送貨到府，之後並擴及至台北。

到當年6月時，土豆e食網平均每天可以接到200到300筆訂單，網站的會員數約2萬5000人左右，也開放加盟，並陸續開辦了快遞及相片沖洗的業務，當時雜誌、創業等相關周刊及書籍還曾將土豆e食網列為電子商務的成功典範。

想看更多美食外送的照片，立即到中央社影像空間。1130411

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