台北開齋節14日登場 中華電擴充清真寺、火車站網路

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（中央社記者江明晏台北12日電）「2024台北開齋節」將於14日登場，中華電信除了針對清真寺、大安森林公園、台北火車站、桃園火車站及台中火車站等活動地點，擴充超過百座4G/5G基地台容量外，更派員全程監控網路站台運作，確保訊務不壅塞。

中華電指出，希望藉由擴充網路容量讓參與開齋節的穆斯林與一般民眾，在拍照分享節慶或開直播和家鄉朋友傳遞祝福等，皆能享有順暢的行動通信上網品質。

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中華電信指出，除在活動人潮聚集地點擴充4G/5G基地台外，也在全台重要商圈、大專院校、科學園區、重要道路等高訊務區域導入5G最大連續頻寬90MHz及最大主流頻寬290MHz，提供用戶5G 2CA 與4G 4CA高速上網體驗。

中華電信執行副總經理暨網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信將以更廣、更深、更厚3個面向持續強化全國22縣市368鄉鎮市區的5G網路建設。（編輯：蘇志宗）1130412