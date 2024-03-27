早安世界》台智光案跨郝柯蔣3市長 傳輸費率爭議掀隔空交火
台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，法院22日裁定羈押禁見。台北市政府與台智光的合約爭議成為關注焦點，也引發前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空喊話。台智光合約內容為何？前市長郝龍斌最初簽下的合約，與柯文哲後來追加簽署的合約又是什麼？爭議何在？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
藍白提案凍漲電價 列入29日立院院會議程
國民黨團、民眾黨團26日分別在立法院程序委員會中提案，建請立法院會決議，停止調漲電價。程序委員會經表決，通過國民黨團、民眾黨團提案，列入29日院會議程。另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，已研擬提出電業法第49條條文修正草案，要求「經濟部電價費率審議會」之決議須經立法院同意後才可實施。（看完整報導）
海軍高效能艦艇交艦 隱形匿蹤設計火力強大
總統蔡英文26日主持「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮；蔡總統致詞表示，第1批6艘艦艇的目標已全數達成，4年前她將第1艘高效能艦艇命名為「塔江軍艦」，其中的「塔」字，象徵「國艦國造」只要堅持到底，就會積沙成塔。負責建造的龍德造船董事長黃守真說，艦艇具隱形匿蹤設計、不易被偵測，且火力大、戰力強，在不對稱作戰可以實施蜂群飽和攻擊，也是航母殺手。（看完整報導）
專題／中央社前進仁愛暗沙 直擊菲中船隻對峙9小時
中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。中央社記者近日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中菲對峙9小時，中國海警和海上民兵包夾圍堵菲國海巡艇，並向菲律賓補給船8次發射強力水柱，菲船嚴重受損一度無法航行。（看完整報導）
美英紐聯手 控中國針對民主體制發動駭客攻擊
美、英兩國官員25日制裁、指控北京當局發動全面性網路間諜行動，說受害者包括議員、學者、記者，以及國防承包商等企業。同時，美國起訴7名參與駭客組織的中國人。分析指出，此舉除令中國難堪，更是要提醒其他國家應加強自身網路防禦措施。在美英先後做出聲明後，紐西蘭25日透露紐國國會系統2021年時同樣遭一組有著中國國家撐腰的團體入侵。（看完整報導）
小林製藥紅麴保健品案日本累計76住院 疑有食用者腎病死亡
日本小林製藥旗下含有紅麴成分的保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，小林製藥26日表示，有1人因腎臟疾病死亡，原因恐與產品有關。此外，因相關症狀住院人數增至76人。由於小林製藥從獲知首起疑似病例到宣布回收共花兩個多月，引發採購業者、消費者質疑動作太慢。（看完整報導）
全文／水原一平涉簽賭竊盜 大谷翔平首吐心聲：至今仍悲傷震驚
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平26日就翻譯員水原一平涉入簽賭與竊盜案一事，首度面對媒體，他在11多分鐘的聲明中，6度提到「說謊」。大谷翔平強調從未簽賭，並指水原一平竊取金錢並說謊，至今仍感到悲傷、震驚。（看完整報導）
美國巴爾的摩大橋被貨輪撞斷 人車落水已知2人獲救
美國馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨被貨輪撞斷，部分橋段起火後坍塌，多部車輛落水，已知有2人獲救，目前仍有6人失蹤；消防局此前表示，恐有多達20人落入河中。肇事貨輪是懸掛新加坡旗、長約289公尺的貨輪DALI號。州長摩爾告訴記者，貨輪在撞橋前不久曾以無線電通話發出遇難求救訊號。（看完整報導）
北市百貨餐廳疑食品中毒6人就醫1不治 衛生局令停止供餐
台北市信義區一家百貨內的餐廳發生疑似食品中毒事件，衛生局26日晚間表示，用餐後出現不適症狀者增至8人，累計6人就醫，其中1人不治，已命業者停止供應餐點。衛福部次長王必勝表示，因這起案件有擴大趨勢，採樣將交由中央檢驗，若無法處理則會與毒物專家討論，盼速釐清。（看完整報導）
獨家／台灣世界展望會終止家庭寄養服務 開辦33年安置無數兒少
保母虐童案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，台灣世界展望會考量社工人力不足、寄養家庭招募不易等因素，決定終止開辦已逾30年的家庭寄養服務，計畫將資源挹注青少年面向。衛福部社家署說，展望會為國內寄養工作規模較大單位之一，已通知各地方政府將寄養家庭管理、媒合等工作轉介給其他組織。（看完整報導）
開箱老照片》慶祝北二高木柵隧道貫通
1995年3月27日，北部第二高速公路中施工難度最高、長度最長的木柵隧道北上線，舉行貫通儀式。在隧道貫通剎那，參與工程的人員欣喜若狂，開香檳酒盡情揮灑在隧道間，傾洩長期以來的工作壓力與辛苦。（看完整報導）
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- 早安世界》台智光案跨郝柯蔣3市長 傳輸費率爭議掀隔空交火2024/03/27 07:22
- 2024/03/26 07:21
- 2024/03/25 07:25
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