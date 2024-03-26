美英聯手制裁中國駭客 分析：提醒盟友強化防禦

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（中央社台北26日電）美國與英國以從事惡意網路活動為由，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體。美國同時起訴了7名參與駭客組織的中國人。分析指出，此舉除令中國難堪，更是要提醒其他國家的政府，應該加強自身網路防禦措施。

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）25日宣布，就中國惡意對英國選舉委員會及國會議員發動網路攻擊，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體；同時，美國司法部25日公開一份起訴書，指已向7名與中國政府有關的中國駭客提出起訴，並對相同的2名個人及1個實體實施制裁。

美國之音引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）分析這一次制裁由美國和英國聯合發起，並提供了一些關於中國在美國的具體活動及其受害者的細節，「這顯示美國的高度關注」。

她說，這些被制裁的人可能在中國，不打算來美國，所以不太可能逮捕和懲罰他們。不過，將這起事件的細節公諸於眾，會讓中國政府感到難堪，可能會使他們的某些行動有所收斂，加上這個消息與英國聯合發佈的，因此「也提醒了其他國家的政府，他們也很容易受到同樣的入侵，應該加強自己的防禦措施」。

芮恩希進一步指出，儘管中國政府可能會否認與此事有任何牽連，而且有些人可能會相信他們，但「毫無疑問，制裁會讓中國在其他國家眼中的形象大打折扣」。

「國際稅務和投資中心」（ITIC）國際項目部主任何偉龍（Wesley Hill）則形容，這次的制裁時間點「非常微妙」。

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他認為，目前美國國會正在討論TikTok的命運，並可能迫使中國撤資。同時，正在推動其他一系列針對中國出口脫鉤和去風險舉措，而這次制裁為所有辯論提供了資訊，「這些制裁措施本身並沒有比以前更厲害，不過當下的環境會令制裁的影響力變大。」

據公開資訊，遭美英實施制裁的2名個人及1個實體，是武漢曉睿智科技公司以及與該公司有關的趙光宗、倪高彬。包含上述兩人在內的翁明、程鋒、彭耀文、孫小輝、熊旺等7人，則被美國起訴，指控是駭客團體「APT31」的成員。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1130326