美中貿易急遽下滑 戴琪：多元發展的積極訊號

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（中央社台北4日電）2023年美中相互銷售商品金額下降17%，美中兩國對彼此實施貿易壁壘，使貿易關係惡化。對此，美國貿易代表戴琪表示，這可能是反映中美雙方貿易發展多元化的積極訊號。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，美中2023年的相互銷售商品金額下滑了17%。美國從中國購買商品金額下降20%，至4270億美元（約新台幣13兆）。相反地，中國對美採購的商品金額僅下降4%，為1480億美元。其中消費性電子產品、機械和服裝是美中兩國貿易的暢銷產品。

美中雙邊貿易在2022年達歷史新高。此後，美國大公司將生產轉移到中國以外。在拜登政府領導下，美中貿易關係惡化，兩國都對彼此實施了新的貿易壁壘，包括對電腦晶片出口的限制，進而導致供應短缺問題。

中國汽車公司近年一直在全球擴大發展，卻獨缺美國，也是因為中國汽車銷往美國會被課徵25%的進口關稅。

對此，美國貿易代表戴琪表示，美國與中國的貿易急遽下滑可能是一個正面的發展，反映美中雙方貿易發展多元化的積極訊號。

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美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）分析，美中貿易下降，似乎表明兩個經濟體正在互相疏遠。但有些中國公司可能已將生產地轉移，或是通過第三國將產品出口至美國，以規避關稅或其他限制。

世界貿易組織（WTO）一項研究發現，美中若分裂為兩個貿易集團，恐使全球經濟損失5%，在利率上升和通貨膨脹影響經濟成長的時刻，WTO總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）強調，這可能會是巨大的損失。（編輯：廖文綺/邱國強）1130304