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14日水氣減少 各地高溫落在31度以上

2024/4/13 16:31
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（中央社記者余曉涵台北13日電）中央氣象署預報員陳姵安今天指出，明天水氣減少，預計到15日上午前，都只有東部及東南部有零星陣雨；溫度方面，各地高溫落在攝氏31度以上，南部有機會達到36度高溫。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天到15日上午前水氣較少，只有東部及東南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態，午後東北部及西半部山區有局部短暫陣雨。

陳姵安說，溫度方面明天因為水氣減少，雲量也較少，因此各地高溫普遍在攝氏31度到33度左右，南部近山區更高有機會達到36度高溫，因此氣象署針對台南跟高雄發布高溫資訊的黃燈。

陳姵安說，15日下午到16日鋒面接近，17日鋒面通過，北部及東半部、中部山區有短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，18日之後鋒面遠離，不過迎風面仍要留意局部短暫陣雨。

陳姵安表示，鋒面影響下，北台灣跟東部的高溫會下降個1到2度，落在28度到29度左右，中南部則是30度以上。

陳姵安表示，19日及20日則是要留意午後降雨，北部、東北部、中部跟東部山區有局部短暫陣雨，其他則是多雲到晴的天氣型態。（編輯：陳政偉）1130413

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