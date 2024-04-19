掛牌4年推4大任務 北流：預算自籌率目標5成

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）自2020年開幕至今，台北流行音樂中心迎來掛牌4週年，北流表示，將以預算自籌率50%為目標，並持續推動園區經營、產業扶植、人才培育、國際交流4大任務。

台北流行音樂中心今天舉辦4週年感恩活動，董事長黃韻玲致詞表示，北流在2023年邁入新的階段，除了第2任董監事就任，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也紓解，能夠順利地執行各種規畫，在各界支持及員工辛苦付出下，交出不錯的成績單。

黃韻玲說，北流是音樂人前進小巨蛋、大巨蛋甚至世界級音樂節的基地，未來將持續腳踏實地、積極落實北流的使命，以園區經營、產業扶植、人才培育、國際交流4大任務為工作主軸，持續精進為台灣流行音樂產業的發展注入源源不絕能量。

北流執行長梁序倫說明，北流表演廳及文化館2023年的造訪人次，皆比2022年成長60%以上，總來園人數約47.5萬人次，成為台北市的新興旅遊景點，更為區域帶來近新台幣6億元的經濟產值。

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他進一步表示，北流的自籌款比率，已從最初的10%上升至46%，預計明年可以達到50%，且隨著Live House全面開放租借、周遭建案及社宅完工、連接南港展覽館的人行空橋啟用，人流一定會越來越多。

梁序倫透露，北流不只將台灣優秀人才、團體送到國外，還要將國外資源引入台灣，9月份舉辦的音樂博覽會，就會邀請國外策展人及買家代表來台，欣賞並與台灣的音樂節、經紀公司交流。（編輯：李錫璋）1130419